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Литва купує зимовий одяг для ЗСУ

Також до цієї ініціативи долучається литовський бізнес.

Литва купує зимовий одяг для ЗСУ
Фото: Audimas Supply

Міністерство національної оборони Литви придбає одяг для холодної погоди приблизно для 25 тис. українських військовослужбовців. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства національної оборони Литви. 

Міністерство купило білизну та одяг для холодної погоди у трьох литовських компаній на понад 2 мільйони євро.

Крім того, один із цих трьох виробників, Audimas Supply, вирішив безкоштовно передати для ЗСУ 1 тис. флісових джемперів. 

“Ми вдячні литовському бізнесу за солідарність із державою, яка захищає себе від загарбницької агресії та бореться за свободу. Усі литовські люди доброї волі підтримують Україну в цей важкий час, невелика допомога може вплинути і врятувати життя”, – сказав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. 

Нагадаємо, раніше литовський уряд затвердив 13 млн євро підтримки для України.

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