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У Херсоні облаштували вже 18 "Пунктів незламності"

Допомогу отримали 25 тисяч мешканців міста.

У Херсоні облаштували вже 18 "Пунктів незламності"
Фото: Ярослав Янушевич

У звільненому від російської окупації Херсоні розгорнули вже 18 мобільних “Пунктів незламності”, де допомога надана вже 25 тисячам мешканців міста. Про це повідомили в ДСНС. 

Загалом, за даними рятувальників, в Україні працюють вже 1057 "Пунктів незламності".

“З них 753 — на базі стаціонарних об’єктів ДСНС, зокрема пожежно-рятувальних частин, і 302 мобільні пункти на базі наметів. Два з усієї кількості — на базі транспортних засобів”, - зазначив речник ДСНС Олександр Хорунжий. 

За його словами, близько 100 тисяч громадян вже отримали допомогу в «Пунктах незламності», лише за минулу добу до цих осередків звернулися 10 тисяч осіб.

Заначимо, що у "Пунктах незламності" безкоштовно й цілодобово доступні базові послуги: електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка.

Нагадаємо, Херсон знову знеструмлений внаслідок російських обстрілів зранку 1 грудня. Хоча напередодні 65% міста вже вдалося під'єднати до електроенергії. 

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