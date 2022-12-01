Фейки та маніпуляції: як кремлівська пропаганда буде реагувати на блекаут в Україні

Наразі ситуація з електроенергією в Україні не тільки не стає кращою, але ще й погіршується через постійні ракетні обстріли російських окупантів. Це створює для ворогів черговий інфопривід, який вони можуть підкріплювати і коштом українців. Тепер вони почнуть все активніше розкручувати маніпуляції проте, що українці вже буцімто “холодні, голодні і немиті” без світла, води й опалення. Вони з високою ймовірністю підхоплять тему про те, що в Україні ситуація доходить майже до канібалізму.

Фото: Офіс президента

Про це пише аналітик Іван Верстюк на сторінках видання “Цензор.НЕТ”. Зазначається, що згадають про це пропутінські пропагандисти також на тлі Дня пам’яті та вшанування жертв Голодомору, який відбувся 26 листопада. Консолідація українців через такі події становить чергову загрозу для авторитету Кремля і буде означати програш на ідеологічному фронті. Зокрема, визнання низкою країн Голодомору 1932-33 років геноцидом вже впливає на керівництво РФ, яке тепер посилить виробництво маніпуляцій і брехні в ЗМІ.

Використовувати пропаганда буде глибинні наративи, відіграючись на емоціях як росіян, так й іноземців. Вони візьмуть факти канібалізму, які ставалися в Україні під час масового голоду і були підтверджені різними джерелами. Транслюватися буде думка про те, що українці настільки відсталий народ, що канібалізм в Україні зустрічався навіть у минулому столітті. Крім того, залякування українців продовжаться - російські ЗМІ обіцятимуть, що зараз українців спіткатиме така ж доля, як і пращурів, якщо вони не підуть на поступки Росії. Енергетична криза стане для них основним приводом для таких наративів.

Статистика - ще один інструмент російської пропаганди. До проведення опитувань в Україні наразі треба ставитися обережно, адже питання про настрої українського суспільства на тлі відключень світла можуть дати можуть використатися ворогом у воєнних цілях. Кремль ставить задачу пропагандистам зробити обгрунтовані заяви про те, що українці хочуть закінчення війни і такі статистичні дані стануть для них справжнім скарбом. Тим більш цифри, які опублікували українські соціологи можуть бути ще кориснішими, адже їх не звинуватять у маніпуляції.

До речі, медіа РФ не забудуть згадати про банківську систему, яка, ймовірно, і буде фінальною ціллю. Російське керівництво сподівається, що невдоволення в Україні точно сильно зросте, коли терміналом не можна буде розплатитися або ж якщо банківські мобільні додатки перестануть працювати. Однак Національний банк України готовий до екстрених ситуацій. Банківський сектор наразі є найнадійнішим в цьому разі. Зокрема, посол США в Україні також наголосила, банківська система отримає підтримку партнерів, якщо це знадобиться.

У свою чергу українські медіа мають посприяти висвітленню інших тем. “Пункти незламності”, робота енергетиків і рятувальників - усе це має транслюватися як для українців, так і для іноземців. Матеріали про те, як українці долають перешкоди, які наполегливо створює РФ, наразі є необхідними.

До того ж імпорт електрики в Україну з Євросоюзу також не слід оминати. Такі країни, як Румунія і Словаччина готові долучитися до цієї ініціативи, а ЄС надає кошти і ресурсну базу, аби українці мали в домівках освітлення. Світу слід показувати, що у нас присутній високий рівень суспільної солідарності і ми й надалі готові протистояти російській агресії на всіх фронтах.