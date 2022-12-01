ДБР повідомило про підозру трьом правоохоронцям з Волновахи

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Працівники ДБР повідомили про підозру трьом правоохоронцям з Волновахи на Донеччині, які працюють на окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Вони добровільно подали заяви щодо працевлаштування у так зване "міністерство надзвичайних ситуацій", яке створили росіяни на тимчасово окупованих ними територіях", - йдеться у повідомленні.

Двоє з правоохоронців наразі обіймають посади командирів відділень, один - майстра газодимозахисної служби.

Колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала двох агентів РФ, які наводили ракети на школи у Слов’янську. Для конспірації один з інформаторів ворога назвав свій акаунт у соцмережах жіночим ім’ям.