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Атаки будуть, але ми робимо все для того, щоб енергосистема витримала, – Данілов

Зараз ППО збиває до 90% ворожих цілей. 

Атаки будуть, але ми робимо все для того, щоб енергосистема витримала, – Данілов
Фото: РНБО

Росія протягом останніх двох місяців намагається знищити енергосистему України. Проте енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити українців світлом. 

На цьому в ефірі телемарафону наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Тези опубліковано у фейсбуці РНБО. 

"Атаки будуть, але ми робимо все для того, щоб енергосистема витримала. Тримаючи руку на пульсі, Президент регулярно проводить наради з цього приводу", – зазначив Данілов. 

Він додав, що на початку війни вдавалося збивати 20-30% ворожих обʼєктів, то нині цей показник зріс до 85-90%.

Секретар РНБО наголосив, що відповідальність за агресію проти України має понести не лише керівництво Кремля, а й громадяни Росії. Знищення мирного населення є продовження геноциду українців, який проводився ще в 30-роки через штучний голод. 

Нагадаємо, учора німецький Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Зазначається, що примусовий голод також був спрямований на "політичне придушення української національної свідомості". Відповідальність за масові смерті від голоду несе політичне керівництво Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним. 

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