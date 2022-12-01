У Києві повідомили про підозру двом шахраям, які працювали за схемою "Ваш родич у біді"

Зловмисники – раніше не судимі мешканці Запорізької області, 1999 та 2003 років народження.

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом шахраям, які працювали за схемою "Ваш родич у біді".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Навесні цього року до Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його ошукали на 106 тис.гривень. Чоловік розповів, що йому зателефонував невідомий та повідомив, що його родич потрапив у біду й на його лікування необхідні гроші. Однак згодом з’ясувалось, що із сином все в порядку, а він віддав свої збереження шахраю.

Правоохоронці викрили двох чоловіків, які причетні до скоєння злочину. Вони телефонували людям похилого віку і видурювали в них гроші.

Крім того, під час досудового розслідування з’ясувалось, що за такою ж схемою зловмисники ошукали ще одну мешканку Солом’янського району, яка віддала аферистам 21 500 гривень на "лікування" доньки, а також - інших мешканців Києва.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Наразі відносно фігурантів триває досудове розслідування у Солом’янському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

Під час проведення обшуку за місцями мешкання порушників у них вилучили банківські картки, гроші та мобільні телефони. Зловмисники – раніше не судимі мешканці Запорізької області, 1999 та 2003 років народження. Наразі їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині шахраї продали салонам краси неіснуючі товари на 1,5 млн грн.