Упродовж минулої доби росіяни 34 рази обстріляли Херсонщину, - начальник ОВА

Впродовж минулої доби ворог 34 рази обстріляв Херсонщину. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

«Російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та мирних жителів. Херсонський район - під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, через влучення снарядів зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Також росіяни обстріляли Зеленівку, Токарівку, Антонівку, Новотягинку та Дар’ївку», - зазначив він.

Окрім того, у Бериславському районі загарбники обстріляли Матросівку, Республіканець та Качкарівку.

Через російські обстріли одна людина загинула, ще двоє жителів Херсонщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що внаслідок російського обстрілу Каховки загинули четверо людей.