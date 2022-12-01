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У Лимані затримали колаборантку, яка пропонувала "сухпайки" за підтримку окупантів

Окупанти призначили жінку "головою" мікрорайону.

У Лимані затримали колаборантку, яка пропонувала "сухпайки" за підтримку окупантів
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Під час захоплення Лиману жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Окупанти призначили жінку "головою" мікрорайону Північний, де колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і "здавала" агресору учасників руху опору. Крім цього, вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум.

"Для забезпечення підтримки «нової влади» і збору потрібної кількості «голосів» вона пропонувала «гумдопомогу» з рф у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками. У разі незгоди підтримати фейковий плебісцит, погрожувала «скаргою» до окупаційних органів та репресіями", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, поплічницею ворога виявилась місцева жителька, яка після захоплення міста сама "вийшла" на загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Щоб підтвердити свою прихильність, вона передала окупантам "списки" українських патріотів, які потенційно могли чинити спротив агресору.

Після звільнення Лиману колаборантка намагалась переховуватись і тим самим уникнути правосуддя. Наразі зловмисницю затримали і повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу.

Їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ДБР завершило розслідування відносно колишнього правоохоронця, який влаштовував облави у Куп'янську.

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