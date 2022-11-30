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ДБР завершило розслідування відносно колишнього правоохоронця, який влаштовував облави у Куп'янську

За наказом окупаційної влади поплічник ворога шукав табельну зброю українських правоохоронців, а також агітував їх переходити на сторону загарбників за що отримав «старшого оперуповноваженого».

ДБР завершило розслідування відносно колишнього правоохоронця, який влаштовував облави у Куп'янську
Фото: ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківської області завершили досудове розслідування відносно колишнього правоохоронця з Куп'янська, який влаштовував обшуки у своїх колег та направило обвинувальний акт до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Після захоплення Куп'янська росіянами зрадник домовився про роботу у їх каральному органі. Він працював на окупантів у захопленій будівлі Куп'янського відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

За наказом окупаційної влади поплічник ворога шукав табельну зброю українських правоохоронців, а також агітував їх переходити на сторону загарбників.

Для того аби вислужитися і догодити своїм кураторам він влаштовував облави у місцях, де проживали його колишні колеги. Згодом куратори призначили його «старшим оперуповноваженим» окупаційного відділу поліції.

Його обвинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше ДБР завершило розслідування відносно голови "карного розшуку" окупаційної поліції Куп'янська. Він від початку вторгнення допомагав ворогу, за що отримав "підвищення" та переведення до Куп'янська керувати "карним розшуком" окупаційної поліції.

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