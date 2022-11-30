Проєкт "Український Свідок" розповів про жителя Херсонщини, який потрапив у полон до росіян і витримав катування та нелюдські умови.

На відео Олександр Д’яков розповідає, що потрапив в полон 17 серпня. Доки місто не повернулося під контроль ЗСУ, чоловік побачив все - катування, знущання, нелюдські умови утримання. Про них він розповів у своєму інтерв’ю.

Із перших днів повномасштабного вторгнення Олександр та група його товаришів передавали українським військовим дані про російську армію. Чоловік робив це пів року, поки не був затриманий окупантами. Спочатку Олександра відправили у ізолятор тимчасового утримання. Там він провів 17 днів, а звідти - потрапив у лікарню: під час допитів його били так, що відбили ногу. Виникла загроза зараження. Чоловіка двічі прооперували, але травма дошкуляє досі.

"Били берцями та дубинками. Я відчуваю себе інвалідом", - каже він.

Чоловікові вдалося втекти з лікарні, коли почалася "евакуація" росіян, перед наступом ЗСУ. Після своєї втечі він ще близько двох тижнів переховувався в місті.

Олександр розповів, як його катували, як допитували, в яких умовах тримали,а також, як відносились до ув'язнених. Так, під час першого допиту групи Олександра та його побратима били електричним струмом. Спочатку - по черзі, а потім змусили бити одне одного.

"Ми не зголосились... Мій товариш знав, що в мене хворе серце, та сказав - бийте мене", - зазначив він.

Олександр також розповів, що досі не відчуває двох пальців - скоріше за все, це наслідки катувань електричним струмом. Наразі чоловік перебуває вдома, на Херсонщині. Він щасливий від того, що знаходиться на підконтрольній Україні території.

"Хоча зараз в місті нема опалення та майже відсутнє водопостачання, тепер ти розумієш що таке жити", - підсумовує Олександр.

Нагадаємо, раніше прокурори Херсонської області спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл цивільних, загиблих у селі Правдине внаслідок збройної агресії РФ.