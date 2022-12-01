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Ворог вночі обстролював Дніпропетровщину з "градів" та важкої артилерії

Попередньо, люди не постраждали.

Ворог вночі обстролював Дніпропетровщину з "градів" та важкої артилерії

Росіяни вночі обстрілювали Дніпропетровщину з "градів" та важкої артилерії. В результаті обстрілів є пошкодження.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

"Вісім обстрілів за ніч…Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині «Градами» та важкою артилерією.Під ворожий вогонь потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, люди не постраждали", - написав він.

Резніченко зазначив, що у Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередачі.

У Марганецькій громаді працівники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з’ясовувати деталі атак.

У інших районах ніч була тихою - без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили “Градами” по Нікополю і Марганецькій громаді Дніпропетровщини.

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