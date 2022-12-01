Сьогодні, 1 грудня, в Ізмаїлі Одеської області розпочалися роботи з демонтажу пам’ятника Олександру Суворову.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Юг.Today".

Раніше, 11 листопада, на сесії міської ради депутати визначили, що до вирішення питання про можливу постійну локацію пам’ятника його перемістять за межі громадського простору Ізмаїла – до КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

Свого часу на територію підприємства перевезли і пам’ятник Леніну.

Зазначається, що всі роботи із розбирання, транспортування, розміщення та охорони скульптурного зображення та інших елементів пам’ятника Суворову будуть виконуватися силами комунальних підприємств міста.

Нагадаємо, в кінці травня цей пам'ятник у черговий раз облили фарбою. Раніше головний проспект Ізмаїла, який мав назву Суворова, перейменували на проспект Незалежності.

У жовтні, тікаючи з Херсону, роісйські окупанти вкрали пам'ятник Суворову. На його місці залишився порожній постамент.