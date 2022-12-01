США можуть значно розширити програму навчання українських військових, - CNN

Це стосується як кількісних, так і якісних змін.

Адміністрація американського президента розглядає можливість різкого розширення підготовки, яку американські військові надають українським силам, включаючи навчання до 2500 українських солдатів щомісяця на американській базі в Німеччині.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників.

"Якщо пропозиція буде прийнята, це означатиме значне збільшення не лише кількості українців, яких тренують США, але й типу підготовки, яку вони отримують", - йдеться у повідомленні.

Агентство нагадує, що з початку війни в лютому США підготували лише кілька тисяч українських солдатів, в основному невеликими групами, які навчалися користуванню конкретними системами озброєння.

Згідно з новою програмою, США почнуть навчати набагато більші групи українських солдатів складнішим тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, як координувати маневри піхоти з артилерійською підтримкою. За словами одного з джерел, поінформованого про цю пропозицію, йдеться про "набагато більш інтенсивне і всебічне" навчання, ніж те, яке Україна отримувала в Польщі або Британії.

Наразі пропозиція, зроблена на прохання України, все ще перебуває на міжвідомчому розгляді в адміністрації.

Високопоставлений представник адміністрації Байдена відмовився коментувати особливості планування, заявивши CNN, що "ми не будемо випереджати рішення, які ще не прийняті, але ми постійно шукаємо способи переконатися, що українці мають навички, необхідні для досягнення успіху на полі бою, оскільки Україна захищає свою територію від російської агресії".

Нагадаємо, вчора Reuters з посиланням на власні джерела повідомив, що Пентагон укладе контракт на 1,2 млрд доларів із Raytheon Technologies на виробництво шести ЗРК NASAMS для України.