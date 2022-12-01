Пентагон замовляє виробництво шести ЗРК NASAMS для України, - ЗМІ

Україна вже отримала два таких ЗРК.

Пентагон укладе контракт на 1,2 млрд доларів із Raytheon Technologies на виробництво шести ЗРК NASAMS для України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

За інформацією джерела, офіційне оголошення про укладання контракту очікується наступного вівторка.

Ці шість систем NASAMS є частиною п'ятого пакету Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), який оголосили 24 серпня. Загальна вартість пакету становила 2,98 млрд доларів.

Контракт стосується виробництва батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічної підтримки ЗСУ.

Кошти для виробництва двох інших NASAMS, котрі Україна отримала у листопаді, надійшли з третього пакету USAI, про який було оголошено у липні.

Минулого тижня повідомлялось, що Пентагон прискорює процес придбання озброєнь, щоб прискорити виконання контрактів, необхідних для поповнення американських запасів зброї.

Нагадаємо, США розглядають можливість надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Зараз ППО є головним пріорітетом, і Вашингтон обдумує всі можливості які могли б допомогти українцям протистояти російським нападам.

Раніше речник Повітряних сил говорив, що передача Україні систем Patriot є політичним питанням, однак у разі їх надання українські військові за кілька тижнів могли б їх опанувати. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами першого дня саміту міністрів закордонних справ Альянсу підтвердив, що передача "патріотів" обговорюється.