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Пентагон підтвердив, що розглядає передачу Україні систем ППО Patriot

Це варіант обговорюється разом із іншими можливостями. 

Пентагон підтвердив, що розглядає передачу Україні систем ППО Patriot
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

США розглядають можливість надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Зараз ППО є головним пріорітетом, і Вашингтон обдумує всі можливості які могли б допомогти українцям протистояти російським нападам.

Про це під час брифінгу у Пентагоні повідомив військовий високопосадовець, імʼя якого не розголошується.

"Отже, ви знаєте, усі можливості на столі, і ми дивимось, що можуть зробити Сполучені Штати, ми дивимось, що можуть зробити наші союзники та партнери, і, ви знаєте, розглядаємо комбінації можливостей, які могли б бути корисним", – заявив він. 

На уточнювальні запитання журналістів щодо того, чи передачв Patriot теж "на столі", військовий відповів: "Patriot – одна з можливостей протиповітряної оборони, яка розглядається, які і всі інші". 

Нагадаємо, речник Повітряних сил говорив, що передача Україні систем Patriot є політичним питанням, однак у разі їх надання українські військові за кілька тижнів могли б їх опанувати. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами першого дня саміту міністрів закордонних справ Альянсу підтвердив, що передача "патріотів" обговорюється. 

Минулого понеділка Німеччина запропонувала Польщі розмістити на польсько-українському кордоні системи протиракетної оборони Patriot після інциденту з падінням ракети на польській території. Польща, зі свого боку, запропонувала розгорнути ці комплекси з українського боку кордону.

На думку міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, прохання Польщі надіслати комплекси Patriot безпосередньо в Україну необхідно обговорювати з НАТО.

Голова владної партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський підтримав передачу Україні ЗРК Patriot. На його думку, ракети на заході України захистять Польщу.

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