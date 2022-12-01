Розвідка РФ розповсюджує дезінформацію, що “Польща готує обґрунтування претензій на Захід України”

ЗМІ Росії з посиланням на главу Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна розповсюджують дезінформацію, що “Польща готує обґрунтування претензій на Захід України”.

“Президент Польщі А.Дуда дав профільним службам вказівку оперативно підготувати офіційне обґрунтування польських претензій на Захід України… точка відліку в дослідженнях, що проводяться, – Волинська різня 1943 року”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Ще одна дезінформація – від міністра оборони Білорусі Віктор Хреніна.

За його словами, “Захід готує в Україні націоналістичні формування, які можуть бути використані з метою силового загарбання влади у Білорусі”.

“Захід відпрацьовує питання наступального характеру (в якому) і Білорусь та рф вже безпосередньо розглядаються як противник”, – заявив Хренін.

Окрім того, російські медіа маніпулють, що “вже давно всі знають, що втрати у ЗСУ величезні”.

“Обмовка за Фрейдом” від європейських партнерів, що Україна втратила сто тисяч солдат, – лише підтвердження того, що й там всі про це знають. Лише український народ переконують, що втрат немає”, – пишуть окупанти.

Нагадаємо, ЗМІ окупантів розповсюджують дезінформацію про польські втрати у війні, йдеться "про близько 1200 убитих і кілька тисяч поранених".