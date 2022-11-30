Джастін Велбі, архієпископ Кентерберійський, прибув до Києва з триденним візитом.
Про це повідомляє The Guardian.
Архієпископ зустрінеться з лідерами церков України, біженцями та внутрішньо переміщеними особами.
“Народ України продемонстрував надзвичайну мужність перед обличчям незаконного, несправедливого та жорстокого вторгнення Росії. Метою цього візиту є вияв солідарності з ними, оскільки вони стикаються з надзвичайно важкою зимою”, - сказав Велбі.
Він також закликав християн англіканської церкви та в усьому світі продовжувати молитися за народ України.
Велбі наголосив на необхідності пропонувати солідарність і підтримку всіма можливими способами.
Нагадаємо, у липні голова ПЦУ Епіфаній зустрівся у Лондоні з головою англіканської церкви Джастіном Уелбі.