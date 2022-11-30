Метою цього візиту є вияв солідарності з українцями.

Джастін Велбі, архієпископ Кентерберійський, прибув до Києва з триденним візитом.

Про це повідомляє The Guardian.

Архієпископ зустрінеться з лідерами церков України, біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

“Народ України продемонстрував надзвичайну мужність перед обличчям незаконного, несправедливого та жорстокого вторгнення Росії. Метою цього візиту є вияв солідарності з ними, оскільки вони стикаються з надзвичайно важкою зимою”, - сказав Велбі.

Він також закликав християн англіканської церкви та в усьому світі продовжувати молитися за народ України.

Велбі наголосив на необхідності пропонувати солідарність і підтримку всіма можливими способами.

Нагадаємо, у липні голова ПЦУ Епіфаній зустрівся у Лондоні з головою англіканської церкви Джастіном Уелбі.