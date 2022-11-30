Фінляндія надіслала Україні енергообладнання

Фінляндія направила до України обладнання, яке допоможе відновити електромережі після ракетних ударів РФ.
Про це повідомляє пресцентр МВС Фінляндії.
"Допомога з боку енергетичного сектору необхідна, бо російські атаки сильно вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Фінські компанії всебічно відреагували на прохання допомогти Україні", - заявила міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля.
Ця допомога надійде через механізм цивільного захисту ЄС. До списку увійшли трансформатори, автоматичні вимикачі, реле та інше.
"Ситуація в Україні дуже серйозна для мирного населення і потреба допомоги в країні зростає. З наближенням зими мільйони людей залишилися без електрики, опалення та води. Фінляндія продовжує надавати допомогу відповідно до запитів України", - заявив міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен.
Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Фінляндія відправила в Україну 50 вантажівок різної гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, що Фінляндія підтвердила необхідність подальшої міжнародної підтримки України.
На думку міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, країна могла б забезпечити військову підготовку українців.