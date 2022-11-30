Укрзалізниця ініціює перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
"Ми до кінця року завершимо косметичні ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть", - йдеться в повідомленні.
В УЗ зазначають, що це полегшить навігацію історичними районами Києва, більш точно відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.
Пропонуються такі зміни:
- Рубежівський - парк Нивки.
- Зеніт - проспект Бандери.
- Троєщина - Воскресенка.
- Троєщина-2 - Райдужний.
- Київ-Дніпровський - парк Перемога.
- Київська-Русанівка - Русанівка.
- Лівий Берег - Березняки.
- Північна платформа станції Київ-Пасажирський - Центральний вокзал.
Нагадаємо, в жовтні Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці.