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​Укрзалізниця ініціює перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві

Це полегшить навігацію історичними районами столиці.

​Укрзалізниця ініціює перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві

Укрзалізниця ініціює перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Ми до кінця року завершимо косметичні ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначають, що це полегшить навігацію історичними районами Києва, більш точно відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.

Пропонуються такі зміни:

  1. Рубежівський - парк Нивки.
  2. Зеніт - проспект Бандери.
  3. Троєщина - Воскресенка.
  4. Троєщина-2 - Райдужний.
  5. Київ-Дніпровський - парк Перемога.
  6. Київська-Русанівка - Русанівка.
  7. Лівий Берег - Березняки.
  8. Північна платформа станції Київ-Пасажирський - Центральний вокзал.

Нагадаємо, в жовтні Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці.

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