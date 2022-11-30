Укрзалізниця ініціює перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Ми до кінця року завершимо косметичні ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначають, що це полегшить навігацію історичними районами Києва, більш точно відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.

Пропонуються такі зміни:

Рубежівський - парк Нивки. Зеніт - проспект Бандери. Троєщина - Воскресенка. Троєщина-2 - Райдужний. Київ-Дніпровський - парк Перемога. Київська-Русанівка - Русанівка. Лівий Берег - Березняки. Північна платформа станції Київ-Пасажирський - Центральний вокзал.

Нагадаємо, в жовтні Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці.