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У Києві дефіцит електроенергії зменшився до 30-35%

Показник покращився протягом дня.

У Києві дефіцит електроенергії зменшився до 30-35%
Фото: EPA/UPG

Дефіцит електроенергії в Києві зменшився з 50% до 30-35%. Наразі цей дефіцит занадто великий, щоб перейти на відключення електроенергії за графіками.

Про це в телеефірі повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНІАН.

За його словами, показник покращився протягом останнього дня.

"Ще вчора дефіцит електроенергії становив 50%, тобто половина киян тимчасово були без світла. Зараз ситуація покращилась: дефіцит становить не 50%, а 30-35%", – сказав міський голова.

Кличко заявив, що ситуація з енергопостачанням покращується, але росіяни будь-якої миті можуть завдати нового ракетного удару українській енергоінфраструктурі. У зв'язку з цим він порадив киянам бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, треба мати запас питної та технічної води, їжі й підготувати теплі речі.

Нагадаємо, що у середу, 30 листопада, дефіцит потужності в енергосистемі України становить 27%.

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