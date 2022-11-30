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Україна "переможе, але, мабуть, у сильно урізаних межах своєї незалежності", – маніпуляція від Медведєва

Чеське видання маніпуляє, що "називати РФ терористичною державою образливо".

Україна "переможе, але, мабуть, у сильно урізаних межах своєї незалежності", – маніпуляція від Медведєва
Фото: Укрінформ

Чеське видання Argument розповсюджує маніпуляцію, що називати РФ терористичною державою образливо, оскільки вона відіграє провідну роль у боротьбі з тероризмом протягом останніх десятиліть.

“Так само безглуздо називати кожне влучання російської ракети в цивільний об’єкт терористичним актом”, – цитує видання Центр протидії дезінформації при РНБО

Ще одна дезінформація – від експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

“Генсек НАТО рубанув, що Україна переможе як суверенна незалежна держава. Але нічого не сказав про її територіальну цілісність… переможе, але, мабуть, у сильно урізаних межах своєї незалежності, і вся така суверенна сяде за стіл переговорів”, – сказав він. 

Коментуючи слова Понтифіка, глава Чувашії Олег Ніколаєв заявив, що “жорстоко чинять не народи – жорстоко вчиняють течії: терористи, фашисти, неонацисти”. 

“А ми, народи РФ, любимо Батьківщину, і її захищатимемо так, як пращури”, – каже він .

Нагадаємо, ЗМІ окупантів розповсюджують дезінформацію про польські втрати у війні, заявили про близько 1200 убитих і кілька тисяч поранених.

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