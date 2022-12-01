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Запрацював чат-бот ДСНС, де можна дізнатися скільки вогнегасників потрібно для приміщення

Також можна оцінити ступінь ризику від впровадження господарської діяльності.

Запрацював чат-бот ДСНС, де можна дізнатися скільки вогнегасників потрібно для приміщення

У месенджері Телеграмі запрацював сервіс “Інтерактивний інспектор”, розробником якого є Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Як повідомив голова ДСНС Сергій Крук, мета чат-боту – спростити процедуру отримання інформації:

  • стосовно типу та необхідної кількості вогнегасників, 
  • оцінки ступеня ризику від впровадження господарської діяльності, 
  • визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, 
  • визначення класу зони тощо.

“Останнім часом до нас звертаються громадяни, суб’єкти господарювання з питанням, до якого ступеню ризику вони відносяться, скільки необхідно вогнегасників, якого класу. Тому щоби спростити процедуру отримання відповідної інформації, ми розробили спеціальний сервіс. Для цього достатньо мати смартфон і встановити на ньому чат-бот”, – розповів Крук.

Наприклад, щоб самостійно визначити скільки потрібно вогнегасників, треба знати і вибрати в боті відповідні характеристики об'єкта.

Нагадаємо, на базі українських шкіл та ДСНС було створено вже 70 “Класів безпеки”, цей процес триватиме й далі.

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