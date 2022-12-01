Запрацював чат-бот ДСНС, де можна дізнатися скільки вогнегасників потрібно для приміщення

У месенджері Телеграмі запрацював сервіс “Інтерактивний інспектор”, розробником якого є Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Як повідомив голова ДСНС Сергій Крук, мета чат-боту – спростити процедуру отримання інформації:
- стосовно типу та необхідної кількості вогнегасників,
- оцінки ступеня ризику від впровадження господарської діяльності,
- визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою,
- визначення класу зони тощо.
“Останнім часом до нас звертаються громадяни, суб’єкти господарювання з питанням, до якого ступеню ризику вони відносяться, скільки необхідно вогнегасників, якого класу. Тому щоби спростити процедуру отримання відповідної інформації, ми розробили спеціальний сервіс. Для цього достатньо мати смартфон і встановити на ньому чат-бот”, – розповів Крук.
Нагадаємо, на базі українських шкіл та ДСНС було створено вже 70 “Класів безпеки”, цей процес триватиме й далі.