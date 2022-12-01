Запрацював чат-бот ДСНС, де можна дізнатися скільки вогнегасників потрібно для приміщення

Також можна оцінити ступінь ризику від впровадження господарської діяльності.

У месенджері Телеграмі запрацював сервіс “Інтерактивний інспектор”, розробником якого є Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомив голова ДСНС Сергій Крук, мета чат-боту – спростити процедуру отримання інформації:

стосовно типу та необхідної кількості вогнегасників,

оцінки ступеня ризику від впровадження господарської діяльності,

визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою,

визначення класу зони тощо.

“Останнім часом до нас звертаються громадяни, суб’єкти господарювання з питанням, до якого ступеню ризику вони відносяться, скільки необхідно вогнегасників, якого класу. Тому щоби спростити процедуру отримання відповідної інформації, ми розробили спеціальний сервіс. Для цього достатньо мати смартфон і встановити на ньому чат-бот”, – розповів Крук.

Наприклад, щоб самостійно визначити скільки потрібно вогнегасників, треба знати і вибрати в боті відповідні характеристики об'єкта.

Нагадаємо, на базі українських шкіл та ДСНС було створено вже 70 “Класів безпеки”, цей процес триватиме й далі.