В Іспанії виявили уже три листи з вибухівкою, подібною до надісланої до посольства України

Один із них надіслали збройній компанії, продукцію якої надавали Україні.

Іспанські правоохоронці після вибуху листа в посольстві України виявили ще дві посилки з вибухівкою. Одна з них призначалася супутниковому центру ЄС, розташованому на базі військово-повітряних сил біля Мадрида, пише Reuters.

Після сканування конверта рентгеном офіцери виявили певний механізм у пакунку.

Ще один лист було адресовано виробнику зброї Instalaza в Сарагосі на північному сході Іспанії. Instalaza виробляє реактивну систему залпового вогню С90, яку Іспанія поставила в Україну.

Нагадаємо, вчора вдень до посольства України в Мадриді на імʼя посла надійшов лист. Під час його огляду комендантом пакунок вибухнув, завдавши чоловіку легких ушкоджень. Його госпіталізували, але вже виписали.

Після інциденту міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав посилити охорону українських посольств.