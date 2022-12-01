Кандидатку на посаду посла США у Москві представили на засіданні комітету Сенату

Байден оголосив про призначення Лінн Трейсі у вересні.

Кандидку президента Джо Байдена на посаду посла США в Росії Лінн Трейсі представили на засіданні Комітету з міжнародних відносин у Сенаті.

Про це пише Reuters.

Трейсі зазначила, що її пріоритетом у роботі буде важке становище громадян США, утримуваних у Росії. Вона пообіцяла відвідати затриманих американців, зокрема зірку баскетболу Брітні Ґрінер і колишнього морського піхотинця Пола Велана.

Байден оголосив про призначення Трейсі у вересні, через кілька тижнів після відставки Джона Саллівана, який був призначений колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом.

“Важко уявити собі складніше завдання для кар'єрного дипломата”, – сказав голова комітету, сенатор-демократ Боб Менендес.

Водночас невідомо коли, у разі затвердження на посаді, Трейсі розпочне роботу, оскільки Росія повинна ще схвалити її кандидатуру.

Лінн Трейсі з Гілларі Клінтон, 2009 рік

Трейсі працювала заступником голови місії в Москві з 2014 по 2017 рік. Дипломатка, яка розмовляє російською мовою, може стати першою жінкою, яка обійме посаду посла США в Росії. Зараз вона є американським послом у Вірменії.

Деякі члени комітету очікують, що кандидатуру Трейсі затвердить повний склад Сенату. “Вона перевірена, вона надзвичайно кваліфікована”, – сказав сенатор Роб Портман, який представив її на слуханні.

Додамо, послом Москви у Вашингтоні є у Вашингтоні є Анатолій Антонов.