Кандидатку на посаду посла США у Москві представили на засіданні комітету Сенату

Кандидку президента Джо Байдена на посаду посла США в Росії Лінн Трейсі представили на засіданні Комітету з міжнародних відносин у Сенаті.
Про це пише Reuters.
Трейсі зазначила, що її пріоритетом у роботі буде важке становище громадян США, утримуваних у Росії. Вона пообіцяла відвідати затриманих американців, зокрема зірку баскетболу Брітні Ґрінер і колишнього морського піхотинця Пола Велана.
Байден оголосив про призначення Трейсі у вересні, через кілька тижнів після відставки Джона Саллівана, який був призначений колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом.
“Важко уявити собі складніше завдання для кар'єрного дипломата”, – сказав голова комітету, сенатор-демократ Боб Менендес.
Водночас невідомо коли, у разі затвердження на посаді, Трейсі розпочне роботу, оскільки Росія повинна ще схвалити її кандидатуру.
Деякі члени комітету очікують, що кандидатуру Трейсі затвердить повний склад Сенату. “Вона перевірена, вона надзвичайно кваліфікована”, – сказав сенатор Роб Портман, який представив її на слуханні.
Додамо, послом Москви у Вашингтоні є у Вашингтоні є Анатолій Антонов.