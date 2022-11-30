Пораненого співробітника посольства України в Мадриді виписали з лікарні

Ще один подібний конверт виявили у Сарагосі, його підірвали правоохоронці.

Співробітник посольства України в Мадриді, котрий отримав поранення при вибуху поштового відправлення, отримав допомогу у лікарні та був з неї виписаний.

Про це повідомляє RTVE.

Зазначається, що після вибуху в саду посольства працівник посольства самостійно прийшов до лікарні за допомогою.

Посол України у Іспанії Сергій Погорельцев пояснив, що у посольства є протокол дій у надзвичайних ситуаціях і що "посадовець діяв згідно з протоколом МЗС".

Також посол запевнив, що реакція іспанської сторони була миттєвою, включно з дзвінком міністра закордонних справ Хосе Мануеля Альбареса, і він вірить, що іспанська влада надасть "більше інформації про відповідальних за цей вчинок".

Зазначається, що поліція Іспанії підірвала ще один можливий вибуховий пристрій на вулиці Монреаль у Сарагосі. Тут компанія Instalaza отримала конверт, подібний на той, котрий отримало посольство України.

Ця компанія займається розробкою та виробництвом військового піхотного спорядження.

Правоохоронці провели контрольовану детонацію і зібрали залишки для аналізу, щоб визначити, що містив конверт.

Нагадаємо, сьогодні у посольстві України в Мадриді у момент відкриття працівником посольства листа пролунав вибух. Працівник дипломатичної установи отримав легкі поранення.