​Рада закликала визнати Росію енергетичним терористом та дати Україні сучасні засоби ПРО

Верховна Рада України на засіданні 1 грудня проголосувала за Постанову про Заяву щодо енергетичного тероризму Російської Федерації.

За постанову проголосували 314 парламентарів, передає кореспондент LB.ua.

Постанова містить заклик до Організації Об’єднаних Націй, парламентів і урядів її держав-членів, Європейського Союзу, Ради Європи, міжнародних організацій і міжпарламентських асамблей, усіх цивілізованих держав світу щодо засудження актів енергетичного тероризму з боку РФ та вжиття відповідних заходів проти агресора.

"У заяві також є звернення до усіх держав-партнерів України прискорити надання сучасних систем ПРО, обладнання для відновлення безперебійного енергопостачання лікарень, шкіл та житлових будинків, які знеструмлені внаслідок енергетичного тероризму Росії", - наголошують нардепи.

У пояснювальній записці нагадується, що масштаби пошкоджень внаслідок підступних ударів країни-агресора по енергетичній інфраструктурі України призвели до масових відключень електроенергії по всій країні.

"В результаті цілеспрямованих ударів по критичній енергетичній структурі України пошкоджено безперебійне електропостачання до багатьох домогосподарств, лікарень, шкіл та дитячих садків по всій країні, припинено подачу води й опалення, а також порушено функціонування транспортної системи по всій території країни. Такі свідомо сплановані цілеспрямовані удари по критичній енергетичній інфраструктурі України, безумовно, є неприкритими воєнними злочинами, злочинами проти людяності, актами тероризму та геноциду проти українського народу, найсерйознішим викликом міжнародному миру та безпеці з часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Такі дії агресора негативно впливають і на енергетичну безпеку інших країн Європи, зокрема Молдови та Угорщини.

"Держава-терорист прагне не лише підірвати здатність України експортувати електроенергію до Європи, а й розраховує спровокувати нову хвилю масової міграції з України", - попередили нардепи.

Нагадаємо, 24 листопада президент Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні Радбезу ООН наголосив, що Україна пропонує ухвалити резолюцію про засудження енергетичного терору Росії.

Напередодні внаслідок ракетних обстрілів РФ 23 листопада ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Також без світла залишилось Дніпро. Українське військово-політичне керівництво попередило, що цього тижня ворог може вчинити нову атаку, тож слід бути обачними і дотримуватися правил повітряної тривоги.