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​Росіяни використовують радянські крилаті ракети для виснаження української ППО

Водночас сучасні ракети Х-101 та 3М-14 комплексу “Калібр” спрямовуються на об’єкти критичної інфраструктури і житлові квартали.

Ворог використовує крилаті ракети радянського виробництва, які споряджені невибухонебезпечною бойовою частиною, щоб вони відволікали на себе увагу української системи ППО.

Про це повідомив на брифінгу представник Центрального воєнно-наукового управління Генштабу ЗСУ, полковник Микола Данилюк

"Свідомий запуск цих ракет спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання на себе уваги української системи протиповітряної оборони, виснаження її в той час, як сучасні російські ракети Х-101 та 3М-14 комплексу “Калібр” спрямовуються на об’єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, що може значно підвищити ефективність їхнього застосування", – зазначив Данилюк.

За його словами, запуск даних ракет спрямований на “вскриття” системи протиповітряної оборони України та її виснаження.

 

Данилюк наголосив, що навіть “неспоряджена” ракета становить значну загрозу завдавання невибіркового ураження через власну кінетичну енергію ракети та залишки палива.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія завдала по території України понад 16 000 ракетних ударів.

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