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Додому з російського полону повернулися ще 50 українських воїнів

Серед них – оборонці Маріуполя і Азовсталі. 

Додому з російського полону повернулися ще 50 українських воїнів
Фото: Андрій Єрмак

Сьогодні було проведено черговий обмін полоненими – 50 захисників України повернулися додому.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

“Провели черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та “Азовсталі”, повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках”, – зазначив Єрмак.

Фото: Андрій Єрмак

За його словами, робота по обміну полоненими продовжується щодня.

“Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома”, – підсумував він.

Фото: Андрій Єрмак

 

Нагадаємо, 26 листопада відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону звільнено ще 12 українців. 

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