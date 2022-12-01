Серед них – оборонці Маріуполя і Азовсталі.

Сьогодні було проведено черговий обмін полоненими – 50 захисників України повернулися додому.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Провели черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та “Азовсталі”, повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках”, – зазначив Єрмак.

Фото: Андрій Єрмак

За його словами, робота по обміну полоненими продовжується щодня.

“Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома”, – підсумував він.

Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, 26 листопада відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону звільнено ще 12 українців.