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Росія завдала по Україні понад 16 000 ракетних ударів, – Міноборони

97% цілей армії РФ є цивільними об’єктами.

Росія завдала по Україні понад 16 000 ракетних ударів, – Міноборони
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

З початку повномасштабного вторгнення російська армія завдала по території України понад 16 000 ракетних ударів.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"За останні дев'ять місяців Росія завдала понад 16 000 ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними. Ми воюємо проти терористичної держави", – поінформував міністр.

Зазначається, що з цих 16 000 ракетних ударів понад 12 300 припали на села та приміські райони, ще 1 900 ударів завдано по житлових будинках. Понад 500 разів військові РФ поцілили по військових об'єктах, більш як 250 – по об'єктах транспортної інфраструктури. Близько 220 ударів завдано по об'єктах енергетичної інфраструктури та понад 800 – по інших об'єктах.

Нагадаємо, росіяни готуються до нової ракетної атаки на Україну. Опубліковано інфографіку з порадами, як подбати про свою безпеку.

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