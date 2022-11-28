Росія завдала по Україні понад 16 000 ракетних ударів, – Міноборони

З початку повномасштабного вторгнення російська армія завдала по території України понад 16 000 ракетних ударів.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"За останні дев'ять місяців Росія завдала понад 16 000 ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними. Ми воюємо проти терористичної держави", – поінформував міністр.

Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.

97% of russian targets are CIVILIAN.

We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022

Зазначається, що з цих 16 000 ракетних ударів понад 12 300 припали на села та приміські райони, ще 1 900 ударів завдано по житлових будинках. Понад 500 разів військові РФ поцілили по військових об'єктах, більш як 250 – по об'єктах транспортної інфраструктури. Близько 220 ударів завдано по об'єктах енергетичної інфраструктури та понад 800 – по інших об'єктах.

Нагадаємо, росіяни готуються до нової ракетної атаки на Україну. Опубліковано інфографіку з порадами, як подбати про свою безпеку.