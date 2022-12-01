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Резніков вважає, що Росія "потребує паузи у війні за будь-яку ціну"

"Ворог іще має значні ресурси, але все більше ознак, що йому потрібна пауза".

Резніков вважає, що Росія "потребує паузи у війні за будь-яку ціну"
Фото: CNN

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що дедалі більше свідчень того, що РФ потребує паузи ведення бойових дій.

Про це він заявив у відеозверненні до учасників Київського безпекового форуму, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ворог іще має значні ресурси, але все більше ознак, що йому потрібна пауза за будь-яку ціну. І це найкращий доказ, що наша перемога не змусить на себе довго чекати, якщо ми зберігатимемо єдність і стійкість. Якщо вільний світ буде стійким і єдиним у прагненні зупинити зло – так і відбудеться", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що за рік українські воїни освоїли та блискуче застосовують західні системи ППО та ПРО, протирадарні та протикорабельні ракети, чотири види MLRS та десять видів ствольної артилерії, десятки видів ПЗРК та ПТРК, десятки видів бронетехніки, інженерної техніки, БПЛА та засоби протидії, радари тощо.

Нагадаємо, раніше представник Центрального воєнно-наукового управління Генштабу ЗСУ, полковник Микола Данилюк заявив, що ворог використовує крилаті ракети радянського виробництва, які споряджені невибухонебезпечною бойовою частиною, щоб вони відволікали на себе увагу української системи ППО.

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