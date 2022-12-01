​Рада підтримала списання кредитів на житло та авто, що знищили окупанти

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому закон №7441-1 щодо списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або знищено під час війни.

За документ проголосували 265 депутатів.

Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, закон передбачає припинення виплат по кредитах.

"Фізособи-позичальники кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну опинилися на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, чи мають пошкоджене або знищене майно внаслідок воєнних дій, за наявності підтверджувальних документів, можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту", - зазначив він.

За словами депутата, до другого читання прибрали обмеження щодо площі нерухомого майна (квартири, житлового будинку).

"Але воно повинно станом на 23 лютого 2022 року бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника. А саме: станом на 23 лютого має бути відсутня прострочена заборгованість за таким договором; метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля", - роз’яснив нардеп.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно, що знищене внаслідок збройної агресії РФ.

"Розмір такої компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника. Інші збитки кредитора, наприклад, неотримані відсотки, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства коштом держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

По позиках на автомобілі анулювання заборгованості можливо для знищених авто. Також прибрали до другого читання обмеження щодо двигуна.

"Але станом на 23 лютого 2022 року це має бути єдиним авто в сім’ї позичальника. Якщо станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів", - пояснив нардеп.

Законом передбачені терміни для подачі відповідних заявок - це буде період дії в Україні воєнного стану + 3 місяці після дня його припинення.

"Під кожен кейс позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи", - додав Железняк.

Нагадаємо, раніше уряд розширив перелік категорій, збільшив термін кредитування і подвоїв нормативну площу житла для переселенців.