Болгарія оголосила, що саме передасть Україні в межах допомоги озброєнням, - BGNES

Міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов оголосив у п’ятницю, що у межах військової допомоги Київ отримає від Софії "стрілецьку зброю та деякі боєприпаси".

Про це повідомляє болгарське новинне агентство БГНЕС.

"На основі рішення парламенту, яке було ухвалене, ми надамо допомогу Україні. Але танки - ні, я думаю, що йшлося про стрілецьку зброю і деякі боєприпаси. Ми допомагаємо саме тим, чим можемо собі дозволити допомогти на цей момент, щоб болгарські громадяни не хвилювалися", - сказав Стоянов.

Міністр додав, що військова допомога Україні не вплине на боєздатність болгарської армії.

Агентство інформує, що раніше міністерство оборони Болгарії повідомило, про проведення консультацій з Україною щодо типу та обсягів військової допомоги, а також внесло на розгляд уряду пропозицію щодо надання військової та військово-технічної підтримки Україні, а також участі в місії Європейського Союзу з тренування українських військових EUMAM UA.

На основі цього уряд запропонував парламенту схвалити надання Україні певної номенклатури зброї, участь болгарських військовослужбовців у місії EUMAM на території Бельгії, Польщі та Німеччини, а також підготовку українських бойових медиків на болгарській території.

Нагадаємо, 3 листопада Національні збори Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги.

Пізніше міністр оборони Болгарії Дімітр Стоянов пояснив, чому його країна не може надати нашій державі комплекси С-300 і як збирається доставити військову допомогу Україні.