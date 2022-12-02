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​Сили спецоперацій знищили в Запорізькій області російський комплекс РЕБ

Ним рашисти "глушили" в регіоні мобільний зв'язок.

Сили спеціальних операцій знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби у місті Пологи, що в Запорізькій області.

Про це йдеться y Telegram-каналі ССО.

Бійці спершу встановили точне місце перебування комплексу, а тоді передали координати артилерійським підрозділам.

"Окрім створення перешкод Силам оборони України цей комплекс окупанти використовували для подавлення мобільного зв’язку у населеному пункті. Таким чином вони фактично відрізали містян від комунікації з навколишнім світом", - розповіли в Силах спецоперацій.

Раніше підрозділ ССО знищив російський комплекс С-300, яким окупанти обстріляли пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області. Тоді від обстрілів загинуло немовля.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонському напрямку оператори тактичної групи ССО знищили дві російські БМД разом із десантом. До цього на Донеччини ліквідували екіпажі трьох російських "Тигрів".

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