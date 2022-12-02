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Тероборонівці знищили склад боєприпасів російських окупантів

Виявили ворожу ціль оператори БпЛА.

Бійці 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі бригади у Facebook.

Виявили ворожу ціль оператори БпЛА одного з батальйонів. 

"Тепер ці снаряди вже не принесуть шкоди українцям! А російським зайдам це ще одне попередження: ми усіх вас знайдемо і знищимо. Вам немає місця на українській землі!", - наголосили військові.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби у місті Пологи, що в Запорізькій області.

Раніше бійці Харківської бригади тероборони затрофеїли російський безпілотник "Гранат-4".

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