Бійці 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі бригади у Facebook.

Виявили ворожу ціль оператори БпЛА одного з батальйонів.

"Тепер ці снаряди вже не принесуть шкоди українцям! А російським зайдам це ще одне попередження: ми усіх вас знайдемо і знищимо. Вам немає місця на українській землі!", - наголосили військові.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби у місті Пологи, що в Запорізькій області.

Раніше бійці Харківської бригади тероборони затрофеїли російський безпілотник "Гранат-4".