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Уряд Литви затвердив додаткову допомогу Україні

Гроші підуть на підтримку України за чотирма напрямками.

Уряд Литви затвердив додаткову допомогу Україні
Фото: marijampole.lt

Сьогодні литовський уряд затвердив 13 млн євро підтримки для України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Зокрема, 5 млн євро литва направила до фонду Світового банку для України.

На відновлення енергетичної інфраструктури України спрямовано 4 млн євро, ще 2 млн - для біженців війни в Молдові.

Також для ініціативи "Grains from Ukraine" Литва виділяє 2 млн євро.

Нагадаємо, вчора канадський уряд успішно завершив випуск п’ятирічних облігацій “Суверенітет України” на суму 500 мільйонів доларів.

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