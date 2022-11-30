Уряд Литви затвердив додаткову допомогу Україні

Гроші підуть на підтримку України за чотирма напрямками.

Сьогодні литовський уряд затвердив 13 млн євро підтримки для України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Зокрема, 5 млн євро литва направила до фонду Світового банку для України.

На відновлення енергетичної інфраструктури України спрямовано 4 млн євро, ще 2 млн - для біженців війни в Молдові.

Також для ініціативи "Grains from Ukraine" Литва виділяє 2 млн євро.

Today 🇱🇹 government approved 13 mil 💶 support for 🇺🇦.

- 5 mil 💶 to the World Bank fund for Ukraine.

- 4 mil 💶 for restoration of 🇺🇦 energy infrastructure.

- 2 mil 💶 for 🇺🇦 war refugees in Moldova.

- 2 mil 💶 to "Grains from Ukraine" initiative. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 30, 2022

Нагадаємо, вчора канадський уряд успішно завершив випуск п’ятирічних облігацій “Суверенітет України” на суму 500 мільйонів доларів.