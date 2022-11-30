Уряд Литви затвердив додаткову допомогу Україні

Сьогодні литовський уряд затвердив 13 млн євро підтримки для України.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Зокрема, 5 млн євро литва направила до фонду Світового банку для України.
На відновлення енергетичної інфраструктури України спрямовано 4 млн євро, ще 2 млн - для біженців війни в Молдові.
Також для ініціативи "Grains from Ukraine" Литва виділяє 2 млн євро.
Today 🇱🇹 government approved 13 mil 💶 support for 🇺🇦.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 30, 2022
- 5 mil 💶 to the World Bank fund for Ukraine.
- 4 mil 💶 for restoration of 🇺🇦 energy infrastructure.
- 2 mil 💶 for 🇺🇦 war refugees in Moldova.
- 2 mil 💶 to "Grains from Ukraine" initiative.
Нагадаємо, вчора канадський уряд успішно завершив випуск п’ятирічних облігацій “Суверенітет України” на суму 500 мільйонів доларів.