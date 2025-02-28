Президенти Литви та Молдови виступили з підтримкою України

Президенти Литви Гітанас Науседа та Молдови Мая Санду також відреагували на суперечку між Трампом і Володимиром Зеленським.

“Україно, ніколи не будеш йти сама”, - написав Науседа.

Ukraine, you'll never walk alone. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 28, 2025

Президентка Молдови також підтримала Україну: “Істина проста. Росія напала на Україну. Росія – агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною”.

The truth is simple.



Russia invaded Ukraine. Russia is the aggressor.



Ukraine defends its freedom—and ours.



We stand with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 28, 2025