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Президенти Литви та Молдови виступили з підтримкою України

Європейські лідери продовжують виступати на підтримку України.

Президенти Литви та Молдови виступили з підтримкою України
Мая Санду і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президенти Литви Гітанас Науседа та Молдови Мая Санду також відреагували на суперечку між Трампом і Володимиром Зеленським.

“Україно, ніколи не будеш йти сама”, - написав Науседа.

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Президентка Молдови також підтримала Україну: “Істина проста. Росія напала на Україну. Росія – агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною”.

  • Раніше Україну підтримали голови урядів Польщі та Іспанії Дональд Туск та Педро Санчес.
  • Дональд Трамп заявив після зустрічі з Володимиром Зеленським, що український президент “не готовий до миру”.
  • Цьому допису передувала зустріч лідерів обох держав в Овальному кабінеті, яка закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь. Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні допомовленості.
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