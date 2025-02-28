Президенти Литви та Молдови виступили з підтримкою України

Президенти Литви Гітанас Науседа та Молдови Мая Санду також відреагували на суперечку між Трампом і Володимиром Зеленським.
“Україно, ніколи не будеш йти сама”, - написав Науседа.
Ukraine, you'll never walk alone.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 28, 2025
Президентка Молдови також підтримала Україну: “Істина проста. Росія напала на Україну. Росія – агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною”.
The truth is simple.— Maia Sandu (@sandumaiamd) February 28, 2025
Russia invaded Ukraine. Russia is the aggressor.
Ukraine defends its freedom—and ours.
We stand with Ukraine.
- Раніше Україну підтримали голови урядів Польщі та Іспанії Дональд Туск та Педро Санчес.
- Дональд Трамп заявив після зустрічі з Володимиром Зеленським, що український президент “не готовий до миру”.
- Цьому допису передувала зустріч лідерів обох держав в Овальному кабінеті, яка закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь. Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні допомовленості.