Лідер ХДС Мерц провів перші переговори щодо формування нового уряду Німеччини

Німецькі консерватори на чолі з лідером Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом провели перший раунд перемовин із Соціал-демократичною партією, передає The Guardian.
У ХДС зазначили, що перемовини почали у «відкритій та конструктивній атмосфері». Переговори продовжать наступного тижня.
Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс представив учасникам огляд державних фінансів. Тож сторони обговорюватимуть, з-поміж іншого, і бюджетні проблеми.
- 23 лютого у Німеччині відбулися вибори до Бундестагу.
- Здобули перемогу правоцентристи з ХДС/ХСС. Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» опинилася на другому місці. Чинний канцлер Олаф Шольц визнав свою поразку.
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