Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
ГоловнаПолітика

Лідер ХДС Мерц провів перші переговори щодо формування нового уряду Німеччини

Перемовини продовжать наступного тижня.

Лідер ХДС Мерц провів перші переговори щодо формування нового уряду Німеччини
Лідер партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Німецькі консерватори на чолі з лідером Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом провели перший раунд перемовин із Соціал-демократичною партією, передає The Guardian.

У ХДС зазначили, що перемовини почали у «відкритій та конструктивній атмосфері». Переговори продовжать наступного тижня.

Support LB.ua

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс представив учасникам огляд державних фінансів. Тож сторони обговорюватимуть, з-поміж іншого, і бюджетні проблеми.

  • 23 лютого у Німеччині відбулися вибори до Бундестагу.
  • Здобули перемогу правоцентристи з ХДС/ХСС. Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» опинилася на другому місці. Чинний канцлер Олаф Шольц визнав свою поразку. 
  • За словами Фрідріха Мерца, новий уряд Німеччини мають сформувати до 20 квітня.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies