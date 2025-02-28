Лідер ХДС Мерц провів перші переговори щодо формування нового уряду Німеччини

Німецькі консерватори на чолі з лідером Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом провели перший раунд перемовин із Соціал-демократичною партією, передає The Guardian.

У ХДС зазначили, що перемовини почали у «відкритій та конструктивній атмосфері». Переговори продовжать наступного тижня.

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс представив учасникам огляд державних фінансів. Тож сторони обговорюватимуть, з-поміж іншого, і бюджетні проблеми.