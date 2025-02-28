ЦВК визнала Інну Свирибу обраною депутаткою від "Слуга народу" замість Кормишкіної

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою від партії "Слуга народу".
Про це повідомила пресслужба ЦВК.
Свирибу внесено до виборчого списку партії Слуга народу під № 148. Вона наступна за черговістю кандидатка після Ірини Кормишкіної, яка склала мандат після підозри в незаконному збагаченні.
Свириба має медичну освіту. Вона закінчила Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського. Отримала диплом лікаря-терапевта. Також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені Платона Шупика в Києві за спеціальністю лікар-гематолог.
Раніше Свириба працювала лікарем-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України. А пізніше - дизайнером інтер'єрів і декоратором. На момент виборів 2019 вказана як тимчасово безробітна.
Свириба поки що не склала присягу, тому називати її депутаткою некоректно, адже вона ще може відмовитися.