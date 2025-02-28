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ЦВК визнала Інну Свирибу обраною депутаткою від "Слуга народу" замість Кормишкіної

Свириба поки що не склала присягу і ще може відмовитися від мандату.

ЦВК визнала Інну Свирибу обраною депутаткою від "Слуга народу" замість Кормишкіної
Інна Свириба
Фото: Рух ЧЕСНО

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою від партії "Слуга народу".

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Свирибу внесено до виборчого списку партії Слуга народу під № 148. Вона наступна за черговістю кандидатка після Ірини Кормишкіної, яка склала мандат після підозри в незаконному збагаченні.

Свириба має медичну освіту. Вона закінчила Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського. Отримала диплом лікаря-терапевта. Також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені Платона Шупика в Києві за спеціальністю лікар-гематолог.

Раніше Свириба працювала лікарем-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України. А пізніше - дизайнером інтер'єрів і декоратором. На момент виборів 2019 вказана як тимчасово безробітна.

Свириба поки що не склала присягу, тому називати її депутаткою некоректно, адже вона ще може відмовитися.

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