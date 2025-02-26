​Рубіо: США хочуть перевірити, чи росіяни щиро хочуть, щоб ця війна закінчилася

Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю каналу Fox New розповів про переговори з Росією щодо закінчення війни РФ проти України, повідомляє “Голос Америки”.

"Я не знаю відповіді…Я думаю, ми збираємося це перевірити. Ми сказали їм, хлопці, ви хочете закінчити війну? Чи ви хочете продовжувати?", - сказав Рубіо у відповідь на запитання, чи росіяни щиро хочуть, щоб війна закінчилася.

Держсекретар зазначив, що Росія погодилися на наступні кроки, щоб закінчити війну.

Тепер США збираються відправити команди дипломатів, щоб зустрітися з російськими, щоб поговорити про те, що потрібно для припинення війни.

Марко Рубіо також запевнив, що НАТО нічого не загрожує, крім того, що союзники США по НАТО майже не мають зброї, або їх збройні сили не дуже боєздатні. Тому європейські країни повинні інвестувати в національну безпеку.