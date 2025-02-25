Президент Франції зателефонував Зеленському і британському прем’єру

Макрон наголосив на «рішучості працювати заради міцного та тривалого миру в Україні».

Президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з українським колегою Володимиром Зеленським і главою британського уряду Кіром Стармером.

Про це Макрон написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Лідер Франції додав, що розмови відбулися після його повернення із Вашингтона.

«Ми сповнені рішучості працювати заради міцного та тривалого миру в Україні», - наголосив Макрон.