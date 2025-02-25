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Президент Франції зателефонував Зеленському і британському прем’єру

Макрон наголосив на «рішучості працювати заради міцного та тривалого миру в Україні».

Президент Франції зателефонував Зеленському і британському прем’єру
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Фото: ОПУ

Президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з українським колегою Володимиром Зеленським і главою британського уряду Кіром Стармером.

Про це Макрон написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Лідер Франції додав, що розмови відбулися після його повернення із Вашингтона.

«Ми сповнені рішучості працювати заради міцного та тривалого миру в Україні», - наголосив Макрон.

  • Макрон зустрівся із Трампом 24 лютого. Вони долучилися до онлайн-зустрічі лідерів «Групи семи».
  • Президенти США та Франції обговорили, зокрема, відправлення військ в Україну.
  • Наступного дня президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що Макрон розповість європейським лідерам про зустріч із Трампом під час відеоконференції. Вона відбудеться у межах підготовки до спеціального засідання Євроради 6 березня.
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