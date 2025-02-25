Міністр фінансів Німеччини заявив, що Росія не повернеться до G7, як того хоче Трамп

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс (Jörg Kukies) заявив в інтерв'ю Reuters, що Росія не буде знову прийнята до Великої сімки (G7), як просив президент США Дональд Трамп.

«Засудження Великою сімкою агресивної війни Росії є дуже чітким, особливо в третю річницю жорстокої атаки Росії», – сказав Кукіс, додавши, що пропозиція Трампа не отримає необхідної одностайності.

Кукіс був призначений міністром фінансів канцлером Олафом Шольцом у листопаді після розпаду правлячої коаліції Шольца, і він має працювати до формування нового уряду після виборів у неділю, на яких перемогли консерватори Фрідріха Мерца.

Також Кукіс сказав, що G7 може обговорити давні пропозиції щодо використання 300 мільярдів доларів російських суверенних активів, заморожених у Європі, для відновлення України, «але дискусії тільки починаються. Ймовірно, рано говорити».

Джерела повідомили Reuters, що Москва може погодитися в майбутній мирній угоді на використання заморожених активів для реконструкції за умови, що частина грошей буде витрачена в частинах України, які зараз контролюються російськими військами.