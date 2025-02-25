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Міністр фінансів Німеччини заявив, що Росія не повернеться до G7, як того хоче Трамп

Посадовець впевнений, що пропозиція Трампа не отримає необхідної одностайності.

Міністр фінансів Німеччини заявив, що Росія не повернеться до G7, як того хоче Трамп
Йорг Кукіс
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс (Jörg Kukies) заявив в інтерв'ю Reuters, що Росія не буде знову прийнята до Великої сімки (G7), як просив президент США Дональд Трамп.

«Засудження Великою сімкою агресивної війни Росії є дуже чітким, особливо в третю річницю жорстокої атаки Росії», – сказав Кукіс, додавши, що пропозиція Трампа не отримає необхідної одностайності.

Кукіс був призначений міністром фінансів канцлером Олафом Шольцом у листопаді після розпаду правлячої коаліції Шольца, і він має працювати до формування нового уряду після виборів у неділю, на яких перемогли консерватори Фрідріха Мерца.

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Також Кукіс сказав, що G7 може обговорити давні пропозиції щодо використання 300 мільярдів доларів російських суверенних активів, заморожених у Європі, для відновлення України, «але дискусії тільки починаються. Ймовірно, рано говорити».

Джерела повідомили Reuters, що Москва може погодитися в майбутній мирній угоді на використання заморожених активів для реконструкції за умови, що частина грошей буде витрачена в частинах України, які зараз контролюються російськими військами.

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