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Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
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Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ

Постановою пропонувалося затвердити заяву , у якій наголошується на неможливості проведення виборів під час воєнного стану, засуджується нелегітимність виборів на окупованих територіях та переобрання там Путіна. 

Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
Фото: ОПУ

Верховна Рада відмовилася ухвалювати постанову №13039 - про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ.

Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За проєкт постанови в цілому проголосували 218 депутатів. 

Постановою пропонувалося затвердити заяву парламенту, у якій наголошується на неможливості проведення виборів під час воєнного стану, засуджується нелегітимність виборів на окупованих територіях та переобрання російського диктатора Володимира Путіна. 

"У разі організації та проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану не буде дотримано усіх національних та міжнародних принципів виборчого права", - йдеться у заяві.

Також у ній акцентується увага на легітимності президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.

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