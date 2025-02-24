Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ

Верховна Рада відмовилася ухвалювати постанову №13039 - про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ.
Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
За проєкт постанови в цілому проголосували 218 депутатів.
Постановою пропонувалося затвердити заяву парламенту, у якій наголошується на неможливості проведення виборів під час воєнного стану, засуджується нелегітимність виборів на окупованих територіях та переобрання російського диктатора Володимира Путіна.
"У разі організації та проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану не буде дотримано усіх національних та міжнародних принципів виборчого права", - йдеться у заяві.
Також у ній акцентується увага на легітимності президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.