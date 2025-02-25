Канада застосувала нові санції до Росії

Загалом Канада застосувала санкції до понад 3000 фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України та прав людини.

Канада застосувала нові санкції до Росії. Обмеження стосуються 76 юридичних та фізичних осіб і тіньового флоту РФ.

Як повідомила пресслужба уряду країни, про це розповів канадський прем'єр Джастін Трюдо під час відвідин Києва.

Санкції стосуються 76 фізичних та юридичних осіб, які надають підтримку військово-промисловій базі Кремля, є причетними до незаконної депортації чи примусового переміщення українських дітей або підтримують можливості Кремля щодо проведення інформаційних операцій. Також обмеження застосовують до високопосадовців російського уряду та олігархів, які підтримують режим Путіна.

Загалом Канада застосувала санкції до понад 3000 фізичних та юридичних осіб, які причетні до порушення суверенітету та територіальної цілісності України та до грубих і систематичних порушень прав людини.

Також Канада вживала заходів проти тіньового флоту Росії, наклавши санкції на 109 суден на тій підставі, що вони брали участь у перевезенні санкційних товарів, включаючи вуглеводні, доходи від яких живлять російську військову машину.

Санкції проти російського тіньового флоту стосуються зокрема 92 нафтових танкерів, що залучені до транспортування російської нафти, та дев’яти танкерів зі скрапленим природним газом (СПГ), задіяних у транспортуванні російського СПГ до третіх країн.Також обмеження торкнулися восьми суден, залучених до транспортування зброї та супутніх матеріалів до Росії з Ірану та Північної Кореї.

Канада також ухвалила заходи, які заборонять експорт більш широкого спектру чутливих товарів і технологій з Канади до Росії.