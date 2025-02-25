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Конституційний суд Південної Кореї розпочав останнє слухання у справі президента Юна

Суд вирішить, чи позбавляти Юн Сок Йоля президентських повноважень.

Конституційний суд Південної Кореї розпочав останнє слухання у справі президента Юна
Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

Конституційний суд Південної Кореї розпочав своє останнє судове слухання у справі про президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент через оголошення воєнного стану у грудні, пише Bloomberg.

Суд вирішить, чи позбавляти Юна президентських повноважень.

Слухання розпочалося вчора без присутності Юна, вісім суддів намагаються закрити шеститижневий судовий розгляд, який зосереджувався на тому, чи порушив президент конституцію, оголосивши воєнний стан

Раніше один із адвокатів Юна сказав, що президент, який зараз перебуває в ізоляторі після арешту в січні, готує свої останні свідчення для слухання.

Протягом 10 слухань Юн заперечував правопорушення та заявив, що “твердо вірить у демократію”. 64-річний Юн також заперечив свідчення своїх військових командирів про те, що він наказав військам усунути законодавців, які зібралися в парламенті, щоб проголосувати за скасування воєнного стану.

У всій країні тривають мітинги як за, так і проти лідера, поліція посилила охорону навколо суду, оточивши прилеглу територію поліцейськими автобусами.

Якщо суд підтримає подання парламенту, Юн буде негайно усунений від влади. Після цього протягом 60 днів відбудуться вибори. Якщо клопотання буде відхилено, Юна відновлять на посаді президента. Однак проти президента відкрили ще одну справу за звинуваченнями в заколоті.

У минулих справах про імпічмент президента суд виносив вердикт протягом двох тижнів після останнього слухання. 

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Рішення Юна оголосити воєнний стан призвело до найгіршої конституційної кризи в Південній Кореї за десятиліття. 

Незабаром після імпічменту від посади відсторонили також прем'єр-міністра, країну тимчасово очолив міністр фінансів Чхве Сан Мока. Цей вакуум лідерства послабив здатність країни, що залежить від експорту, ефективно вести переговори з президентом Дональдом Трампом, який погрожує запровадити мита.

  • Раніше стало відомо, що поліція Південної Кореї офіційно порушує справу проти президента Юна щодо перешкоджанню виконанню ордера на арешт.
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