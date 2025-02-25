Незаконне ввезення в Україну та збут понад 20 позицій російських лікарських препаратів організували два громадянина Азербайджану.

Правоохоронці викрили мережу київських аптек, у яких продавалися нелегальні російські ліки. Продавали все, що користувалось попитом — антибіотики, протизапальні засоби, імуномодулятори, стимулятори розумової працездатності. Також там незаконно продавали дороговартісні онкологічні препарати із ознаками фальсифікації.

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Незаконне ввезення в Україну та збут понад 20 позицій російських лікарських препаратів організували два громадянина Азербайджану. Виявилося, що препарати доправляли із Росії через Молдову рейсовими автобусами. А звідти фігуранти забирали їх особисто і завозили в Україну, приховуючи від митного контролю. За попередніми розрахунками, організатори схеми заплатили російським аптекам за їхні товари щонайменше півтора мільйони гривень.

Фото: Нацполіція Викрили мережу аптек, де торгували російськими ліками

Фото: Офіс генпрокурора Викрили мережу аптек, де торгували російськими ліками

В ході санкціонованих обшуків у мережі аптек, а також за місцями проживання підозрюваних вилучено понад 100 найменувань іноземних препаратів, у тому числі понад 30 – виробництва РФ, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Фото: Офіс генпрокурора Вилучені російські ліки

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили двом організаторам – власникам мережі аптек та двом фармацевтам про підозру за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене в складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 Кримінального Кодексу України).Їм загрожує до пʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Правоохоронці поінформували Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. У результаті вирішили скасувати «підприємцям» ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами.