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Викрили мережу київських аптек, які продавали нелегальні російські ліки

Незаконне ввезення в Україну та збут понад 20 позицій російських лікарських препаратів організували два громадянина Азербайджану. 

Викрили мережу київських аптек, які продавали нелегальні російські ліки
Вилучені російські ліки
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили мережу київських аптек, у яких продавалися нелегальні російські ліки. Продавали все, що користувалось попитом — антибіотики, протизапальні засоби, імуномодулятори, стимулятори розумової працездатності.  Також там незаконно продавали дороговартісні онкологічні препарати із ознаками фальсифікації.

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора

Незаконне ввезення в Україну та збут понад 20 позицій російських лікарських препаратів організували два громадянина Азербайджану. Виявилося, що препарати доправляли із Росії через Молдову рейсовими автобусами. А звідти фігуранти забирали їх особисто і завозили в Україну, приховуючи від митного контролю. За попередніми розрахунками, організатори схеми заплатили російським аптекам за їхні товари щонайменше півтора мільйони гривень.

Викрили мережу аптек, де торгували російськими ліками
Фото: Нацполіція
Викрили мережу аптек, де торгували російськими ліками
Викрили мережу аптек, де торгували російськими ліками
Фото: Офіс генпрокурора
Викрили мережу аптек, де торгували російськими ліками

В ході санкціонованих обшуків у мережі аптек, а також за місцями проживання підозрюваних вилучено понад 100 найменувань іноземних препаратів, у тому числі понад 30 – виробництва РФ, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені російські ліки
Фото: Офіс генпрокурора
Вилучені російські ліки

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили двом організаторам – власникам мережі аптек та двом фармацевтам про підозру за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене в складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 Кримінального Кодексу України).Їм загрожує до пʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Правоохоронці поінформували Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. У результаті вирішили скасувати «підприємцям» ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами.

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