Керівництво санаторію на Закарпатті обвинувачують у незаконному видобутку мінеральних вод на понад 644 млн грн

Директору санаторію та його заступнику на Закарпатті повідомили про підозру у незаконному видобутку мінеральних вод зі збитками понад 644 млн грн, повідомили в Офісі генпрокурора.

“За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури керівнику санаторію та його заступнику повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 3 ст. 240 КК України)”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Відомо, що підозрювані систематично незаконно видобували мінеральні води на території лікувально-оздоровчого закладу у Мукачівському районі за межами наданої у користування території надр.

За перше півріччя 2024 року вони завдали збитків на понад 644 млн грн, протиправно видобувши понад 26 тисяч кубометрів вуглекислих мінеральних вод, придатних для внутрішнього та зовнішнього лікування, а також для промислового розливу.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи. Директора санаторію взяли під варту в залі суду та визначили розмір застави – 1 млн грн, а також тимчасово відсторонили від займаної посади. Заступника директора також взяли під варту з правом внесення застави.

Водночас правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до кримінального правопорушення.