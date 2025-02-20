Тимур Ткаченко про укриття в Києві, транспорт під час тривог, фортифікації навколо міста і конфлікт з Кличком
Тимур Ткаченко про укриття в Києві, транспорт під час тривог, фортифікації навколо міста і конфлікт з Кличком
Трамп повторив заяву про "Зеленського-диктатора" – тепер наживо
Трамп повторив заяву про "Зеленського-диктатора" – тепер наживо
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Війна Росії проти України: США втрачають ціннісні орієнтири
Війна Росії проти України: США втрачають ціннісні орієнтири
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
ГоловнаПраво

Керівництво санаторію на Закарпатті обвинувачують у незаконному видобутку мінеральних вод на понад 644 млн грн

Директору та його заступнику обрали запобіжні заходи.

Керівництво санаторію на Закарпатті обвинувачують у незаконному видобутку мінеральних вод на понад 644 млн грн

Директору санаторію та його заступнику на Закарпатті повідомили про підозру у незаконному видобутку мінеральних вод зі збитками понад 644 млн грн, повідомили в Офісі генпрокурора.

“За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури керівнику санаторію та його заступнику повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 3 ст. 240 КК України)”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Відомо, що підозрювані систематично незаконно видобували мінеральні води на території лікувально-оздоровчого закладу у Мукачівському районі за межами наданої у користування території надр. 

За перше півріччя 2024 року вони завдали збитків на понад 644 млн грн, протиправно видобувши понад 26 тисяч кубометрів вуглекислих мінеральних вод, придатних для внутрішнього та зовнішнього лікування, а також для промислового розливу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи. Директора санаторію взяли під варту в залі суду та визначили розмір застави – 1 млн грн, а також тимчасово відсторонили від займаної посади. Заступника директора також взяли під варту з правом внесення застави.

Водночас правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до кримінального правопорушення.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies