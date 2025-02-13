Підозрюваному у держзраді Козюрі суд призначив два місяці арешту

Сьогодні, 13 лютого, суд обрав запобіжний захід полковнику Дмитру Казюрі, якого звинувачують у державній зраді. Він перебуватиме під вартою до 11 квітня без права внесення астави.

Про це пише Радіо Свобода та Суспільне.

Прокурор у суді заявив, що підозрюваний передавав російським спецслужбам інформацію, що містила держтаємницю та наслідки ракетних обстрілів і просив для нього два місяці під вартою, натомість адвокат – нічний домашній арешт.

Радіо Свобода пише, що Дмитро Козюра на засіданні заявив, що знав, що працює на ФСБ з 2018-го року, після повномасштабного вторгнення росіян він продовжив це робити.