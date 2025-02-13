Підозрюваному у держзраді Козюрі суд призначив два місяці арешту

Сьогодні, 13 лютого, суд обрав запобіжний захід полковнику Дмитру Казюрі, якого звинувачують у державній зраді. Він перебуватиме під вартою до 11 квітня без права внесення астави.
Про це пише Радіо Свобода та Суспільне.
Прокурор у суді заявив, що підозрюваний передавав російським спецслужбам інформацію, що містила держтаємницю та наслідки ракетних обстрілів і просив для нього два місяці під вартою, натомість адвокат – нічний домашній арешт.
Радіо Свобода пише, що Дмитро Козюра на засіданні заявив, що знав, що працює на ФСБ з 2018-го року, після повномасштабного вторгнення росіян він продовжив це робити.
- Дмитро Козюра, за даними джерел Цензор.нет, є кадровим співробітником Служби безпеки з досвідом роботи в декілька десятиліть. Штаб Антитерористичного центру він очолював з 2016 року.
- На початку 2000 він працював у кадровому відділі СБУ, де мав доступ до особових справ усіх курсантів. А на нинішній посаді Козюра мав можливість збирати дані не лише про свою зону відповідальності, а й стосовно інших напрямків.
- Операція з викриття і затримання підозрюваного в зраді топпосадовця СБУ отримала кодову назву "Щур". Затримував його персонально голова СБУ Василь Малюк.
- Детальніше про те, що відомо про Дмитра Козюру, читайте у матеріалі LB.