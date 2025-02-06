НАБУ і САП повідомили про операцію із викриття земельної корупції у Київській міськраді

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про проведення масштабної операції.

Як йдеться у телеграмі НАБУ, йдеться про операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді.

Тривають першочергові слідчі дії.

Деталі обіцяють повідомити згодом.

За даними "Економічної правди", НАБУ проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницькогоі "не тільки у нього". Поки невідомо, у чому підозрюється Комарницький.