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НАБУ і САП повідомили про операцію із викриття земельної корупції у Київській міськраді

Відомства проводять масштабну операцію.

НАБУ і САП повідомили про операцію із викриття земельної корупції у Київській міськраді
Операція "Чисте місто"
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про проведення масштабної операції.

Як йдеться у телеграмі НАБУ, йдеться про операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді.

Тривають першочергові слідчі дії.

Деталі обіцяють повідомити згодом.

За даними "Економічної правди", НАБУ проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницькогоі "не тільки у нього". Поки невідомо, у чому підозрюється Комарницький. 

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