В дохід держави стягнули активи ексохоронця Януковича Заневського

Вищий антикорупційний суд 05 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції України В’ячеслава Заневського про застосування санкції.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
У дохід держави стягнули такі активи Заневського:
- 100 % статутного капіталу ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ",
- 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності,
- 12 земельних ділянок,
- 2 квартири,
- 4 паркувальних місця,
- транспортний засіб,
- 10 одиниць зброї,
- кошти, у розмірі еквівалентному більш ніж 300 000 грн.
Заневський В'ячеслав Євгенович – офіцер російської армії. Він є екскерівником охорони Віктора Януковича, власником 100% корпоративних прав ТОВ «АМСТЕЛ СКІ», яким здійснюється управління Готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.
Після початку повномасштабного вторгнення Заневський організовував безпекові заходи при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для РФ, зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.
Окрім того, Заневський безпосередньо допомагав зс РФ шукати військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
- Навесні 2023 року СБУ зібрала доказову базу і заочно повідомила Заневському про підозру.
- А вже у грудні того ж року РНБО ввела проти нього персональні санкції.