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В дохід держави стягнули активи ексохоронця Януковича Заневського

Йдеться про статутний капітал компанії права інтелектуальної власності, ділянки, квартири та гроші. 

В дохід держави стягнули активи ексохоронця Януковича Заневського
Стягнули активи В'ячеслава Заневського
Фото: Мін'юст

Вищий антикорупційний суд 05 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції України В’ячеслава Заневського про застосування санкції. 

Про це повідомило Міністерство юстиції. 

У дохід держави стягнули такі активи Заневського: 

  • 100 % статутного капіталу ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", 
  • 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 
  • 12 земельних ділянок, 
  • 2 квартири, 
  • 4 паркувальних місця, 
  • транспортний засіб, 
  • 10 одиниць зброї, 
  • кошти, у розмірі еквівалентному більш ніж 300 000 грн.

Заневський В'ячеслав Євгенович – офіцер російської армії. Він є екскерівником охорони Віктора Януковича, власником 100% корпоративних прав ТОВ «АМСТЕЛ СКІ», яким здійснюється управління Готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

Після початку повномасштабного вторгнення Заневський організовував безпекові заходи при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для РФ, зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.

Окрім того, Заневський безпосередньо допомагав зс РФ шукати військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

  • Навесні 2023 року СБУ зібрала доказову базу і заочно повідомила Заневському про підозру. 
  • А вже у грудні того ж року РНБО ввела проти нього персональні санкції. 
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