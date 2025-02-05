В дохід держави стягнули активи ексохоронця Януковича Заневського

Вищий антикорупційний суд 05 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції України В’ячеслава Заневського про застосування санкції.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

У дохід держави стягнули такі активи Заневського:

100 % статутного капіталу ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ",

5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності,

12 земельних ділянок,

2 квартири,

4 паркувальних місця,

транспортний засіб,

10 одиниць зброї,

кошти, у розмірі еквівалентному більш ніж 300 000 грн.

Заневський В'ячеслав Євгенович – офіцер російської армії. Він є екскерівником охорони Віктора Януковича, власником 100% корпоративних прав ТОВ «АМСТЕЛ СКІ», яким здійснюється управління Готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

Після початку повномасштабного вторгнення Заневський організовував безпекові заходи при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для РФ, зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.

Окрім того, Заневський безпосередньо допомагав зс РФ шукати військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.