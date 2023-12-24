РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка

РНБО ввела санкції проти більш ніж 200 фізичних та юридичних осіб. В тому числі проти українського мільйонера, громадянина Кіпру Вадима Єрмолаєва і британського та американського медіамагната українського походження, власника Warner Music Group Леонарда Блаватніка.

Про це інформують DW.com та Liga.net.

Вадим Єрмолаєв є громадянином Кіпру. Відучора він підпадає під санкції на 10 років, що передбачає блокування активів та припинення фінансової діяльності. За інформацією українського Forbes, у 2020 році статки Єрмолаєва оцінювались у 220 млн дол. Водночас у листопаді 2021 року НВ оцінило його статки у 173 млн доларів. З 2017 він має кіпрський паспорт.

Єрмолаєв був власником групи "Алеф", яка будувала у Дніпрі найвищу будівлю України, комплекс "Брама".

Вадим Єрмолаєв, який входить у топ-100 найбагатших людей України. Його також називають "людиною, яка змінила обличчя Дніпра".

Також, під десятирічні санкції потрапив британський та американський медіамагнат українського походження, власник Warner Music Group Леонард Блаватнік.

Леонард "Лен" Блаватнік (Леонід Валентинович Блаватнік) – британський та американський підприємець і промисловець. Народився в Одесі у єврейській родині. В 1978 році у 21-річному віці іммігрував із сім'єю з Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки. Живе у Нью-Йорку й Лондоні.

Переважна частина статків Блаватніка зараз пов'язана з активами у США та Європі. Його холдингова група Access Industries володіє контрольним пакетом акцій Warner Music, 20% нафтохімічного концерну LyondellBasell, а також компанією DAZN Group Ltd, яка займається спортивними трансляціями.

За оцінкою Bloomberg, Блаватнік займає 33 місце серед найбагатших людей у світі з $40,6 млрд. За даними Forbes Real-Time, він володіє $31,8 млрд й посідає 45 місце.

Також під санкції потрапила родина аграріїв-колаборантів з Бердянська – Володимир Войников, Юлія Войникова та Валентина Войникова. Остання – громадянка Росії, мати Володимира Войникова, якого раніше звинуватили у продажі зерна Росії. У цьому ж санкційному переліку – Олексій Д’ячков, директор низки підприємств, заснованих Войниковими.

Інші троє людей у санкційному списку – Аріадна Симоненко, Світлана Ремига та Олександр Терещенко.

Указ президента також вводить в дію санкції проти 15-ти компаній, що належать згаданим людям і розташовані в Бердянську, Криму та в офшорних зонах.

Під персональні санкції потрапили колишній охоронець Віктора Януковича В’ячеслав Заневський, співзасновник банку “Ростфінанс” Євген Юрченко, отельєр В’ячеслав Юткін, єнакієвський депутат Сергій Євтягін, президент російського холдингу “Новотранс” Костянтин Гончаров, британський громадянин Джеффрі Хоуп, “міністр охорони здоров’я ДНР” Дмитро Гарцев, “міністр вугілля та енергетики ДНР” Андрій Чертков,голова ради директорів російської компанії “Електронні офісні системи” Володимир Баласанян, та її менеджери, генеральний директор АТ "Науково-виробниче об’єднання електромеханіки" Андрій Козлов.

Нагадаємо, вчора президент підписав два укази, якими ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки людей і компаній.